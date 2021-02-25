Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasulayn'da terör saldırısı: 2 ölü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Suriye’nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki sivil hayatını kaybetti, yedi sivil yaralandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde tavuk pazarında bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 2 sivil hayatını kaybederken, yaralanan 7 sivil de Rasulayn Hastanesi'ne sevk edildi.
İnceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 15:28
- 15:28
- 15:19
- 15:18
- 15:26
Sıradaki Haber
Merkel’den COVID-19 salgınında üçüncü dalga uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz