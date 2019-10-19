Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'nin sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG'ye ait büyük miktarda silah ve mühimmatın bulunduğu bir cephaneliğin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, cephanelikte kamuflaj, hücum yeleği, askeri malzemelerin yanı sıra ağır makineli silahlara ait mühimmat kasaları bulunduğu görülüyor.

Kaynak: TRT Haber