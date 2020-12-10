Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye’nin Rasulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu kontrol noktasına bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.
Yerel güvenlik güçleri, saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
PKK/YPG, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
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