Bugün sabah saatlerinde terör örgütü YPG/PKK üyeleri, zorla silah altına alma girişimleri kapsamında Elbu Hamis aşiretinden bir genci yakalamaya çalıştı.

Gencin zorla silah altına girmeyi reddetmesi üzerine terör örgütü üyeleri genci vurarak öldürdü.

Rakka'da halk, terör örgütünün zorla silah altına alma ve Elbu Hamis aşiretinden gencin öldürülmesi olayına tepki olarak, terör örgütü YPG/PKK'ya ait bir askeri kontrol noktasını ateşe verdi.

Rakka'da halk uzun süredir örgütün zorla silah altına alma politikalarına karşı çıkıyor.

Yerel kaynaklar, kentte protestoların devam edeceğini belirtiyor.

Kaynak: TRT Haber