Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Putin'den Karabağ açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülkenin yer alması gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
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Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 16:51
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