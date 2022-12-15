Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip
[Fotograf: AA]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi.
Rusya Türkiye'de gaz merkezi kurmaya hazırlanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Stratejik Geliştirme ve Ulusal Projeler Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kurulması planlanan gaz merkezine ilişkin açıklamalada bulundu.
Putin, açıklamasında şunları kaydetti;
Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir.
Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Doğalgaz Vladimir Putin
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