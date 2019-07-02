Dünya

Putin, Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya gelecek

02 Temmuz 2019 Salı 20:38 - Son Güncelleme 02 Temmuz 2019 Salı 20:49

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti. Putin, Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti. Putin, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek. 14 denizci hayatını kaybetmişti Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıkmıştı. Rus denizaltısında yangın: 14 ölü Biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetmişti. Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor. Kaynak: AA Etiketler: vladimir putin sergey şoygu denizci araştırma gemisinde yangın

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