Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti.
Putin, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya gelecek.
14 denizci hayatını kaybetmişti
Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıkmıştı.
Biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetmişti.
Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.
Kaynak: AA