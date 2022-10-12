Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin: Rusya Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır
[Fotoğaf: Reuters (Arşiv)]
Rusya Devlet Başkanı Putin: Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.
Rusya Devlet Baikanı Vladimir Putin, Enerji Haftası kapsamında açıklama yapıyor.
Açıklamadan konu başlıkları şu şekilde:
-Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.
-Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.
-ABD Avrupa'yı kendi sattığı LNG'yi almaya zorlayabilir.
-ABD Artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir.
-Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Enerji Rusya Son Dakika Vladimir Putin
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