ABD ile Suudi Arabistan arasında 'OPEC' gerginliği

ABD ile Suudi Arabistan arasında 'OPEC' gerginliği

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-Avrupa'ya gaz sevkiyatı için Türkiye'ye büyük bir merkez kurabiliriz.

-ABD Artık daha yüksek fiyatlarla enerji tedarik edebilir.

-ABD Avrupa'yı kendi sattığı LNG'yi almaya zorlayabilir.

-Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında.

-Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez.

Açıklamadan konu başlıkları şu şekilde:

Rusya Devlet Baikanı Vladimir Putin, Enerji Haftası kapsamında açıklama yapıyor.

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