Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasındaki başlıklar şöyle:

Donbas'taki durum kritik seviyeye ulaştı

Ukrayna bizim için sadece bir komşu değil, aynı zamanda tarihsel akrabamız, kültürel ve dinen, Slav ve Ortodoks yakınımız

Ukrayna, tarihimizin bir parçası

Ukrayna’nın doğusu eski Rus toprağıdır

Modern Ukrayna Sovyetler eliyle Rusya tarafından ihdas edildi, yaratıldı

Lenin ve yoldaşları tarihi Rusya’dan toprak kopartmak pahasına Ukrayna’yı meydana getirdi

Kruşhov biliyorsunuz Kırım’ı Ukrayna’ya bağladı

Bu anlattıklarım tarihi bir olgu ve Lenin Stalin, Khruşev ve diğerleri Ukrayna SSCB’yi vücuda getirdi

Sovyet geçmişimiz ve yapılan hataları değiştiremeyiz ama bunları doğrudan lafı çevirmeden anlatabiliriz

Şayet Ukrayna Sovyet geçmişinden ve komünizmden kurtulmak istiyorsa bunun için Rusya ile bir olması yeter

Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır

Ayrıntılar geliyor...