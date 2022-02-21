Putin kritik kararını açıklıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya bağlı Dontesk ve Luhansk ile ilgili kararını açıklıyor.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşmasındaki başlıklar şöyle:
Donbas'taki durum kritik seviyeye ulaştı
Ukrayna bizim için sadece bir komşu değil, aynı zamanda tarihsel akrabamız, kültürel ve dinen, Slav ve Ortodoks yakınımız
Ukrayna, tarihimizin bir parçası
Ukrayna’nın doğusu eski Rus toprağıdır
Modern Ukrayna Sovyetler eliyle Rusya tarafından ihdas edildi, yaratıldı
Lenin ve yoldaşları tarihi Rusya’dan toprak kopartmak pahasına Ukrayna’yı meydana getirdi
Kruşhov biliyorsunuz Kırım’ı Ukrayna’ya bağladı
Bu anlattıklarım tarihi bir olgu ve Lenin Stalin, Khruşev ve diğerleri Ukrayna SSCB’yi vücuda getirdi
Sovyet geçmişimiz ve yapılan hataları değiştiremeyiz ama bunları doğrudan lafı çevirmeden anlatabiliriz
Şayet Ukrayna Sovyet geçmişinden ve komünizmden kurtulmak istiyorsa bunun için Rusya ile bir olması yeter
Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır
Ayrıntılar geliyor...
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