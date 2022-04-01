Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Putin ile telefonla görüşmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada, "Çünkü liderler düzeyinde karar verileceğine göre bir an önce bakanları ve sonra liderleri bir araya getirip artık kalıcı, barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. İki tarafın anlaşmaya varması gerekiyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

Erdoğan dün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonla görüşerek, bu hafta İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış ve Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme önerisini yinelemişti.