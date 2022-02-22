Rusya Federasyon Konseyi, Rusya'nın sınır dışına silahlı kuvvet konuşlandırılmasına ilişkin Putin'e resmi yetki verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilerin sorularını yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Batı Kiev’i Minsk anlaşmalarına uyması için teşvik etmedi, Rusya Donbas'ı tanımak durumunda bırakıldı.

Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hâkimiyetleriyle birlikte tanıyor, orada bu bölgelerin sınırları var.

Şayet gerek duyulursa taahhütlerimizi yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız.

DHC ve LHC sınırlarındaki ihtilaflar umuyorum ki diyalog ile çözülecek, bu şu anda mümkün değil ama ilerde olacak.

Umarım Ukrayna ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler farklılıklarını çözebilirler.

Donbas'ta Rus askerlerinin olası kullanımı hakkında eğer gerek olursa zorunluluklarımızı gerçekleştireceğiz.

Ukrayna'nın alabileceği en iyi karar NATO üyeliğinden feragat etmektir.

Rusya Donbas sorununu Minsk anlaşmalarıyla barışçıl müzakerelerle çözmeyi önerdi, fakat bu durum artık bağlayıcılığını yitirdi.

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