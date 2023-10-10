Putin: Filistin devletinin kurulmasının bir gereklilik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail-Filistin çatışmasındaki keskin tırmanışın ABD'nin Ortadoğu'daki politika başarısızlığının canlı bir örneği olduğunu söyledi.

Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söyledi

Putin, Irak başbakanına, Washington'un bölgede çözüm arayışını tekeline almaya çalıştığını söyledi.

Kremlin daha önce her iki tarafla da temas halinde olduğunu ve aralarındaki anlaşmazlığın çözümünde rol oynamaya çalışacağını açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.