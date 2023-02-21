Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü öncesi yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

-Özel Askeri Operasyon görevlerine adım adım karar vereceğiz.

-Donbas problemini barışçıl yolla çözmek için mümkün olan her şeyi yaptık. Ancak Batı, farklı bir senaryo hazırladı.

-Kiev, askeri operasyon öncesinde Batı ile silah tedariki konusunda görüşmeler yaptı.

-Ukrayna’ya ne kadar uzun menzilli silah sevk edilirse tehdidi sınırlarımızdan o kadar uzaklaştıracağız.

-Onlar savaşı başlattı, biz durdurmak için her şeyi yaptık.

-Batı, cini şişeden çıkardı. Batı'nın hedefi sınırsız güç. Batı, bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor. Batı, bizimle ekonomik cephede savaşıyor ancak başarılı olamayacak. Batı, altınımızı ve döviz rezervlerimizi çaldı. Amaçları, insanımıza zarar vermek.

-Ülkemizi savaş alanında yenmek imkansız.

-İnsanlarımızın çoğu, Donbas'ı savunmak için yaptıklarımızı destekledi. Rus halkına kararlılık ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum.

-Savaşçılarımız, gelecek için ve tarihi adaleti onarmak için savaşıyor. Gazileri ve şehit askerleri desteklemek için özel fon kurulmasını öneriyorum. Görevimiz sevdiklerini kaybeden ailelere destek olmaktır.