UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçında dördüncü hakemin, turuncu-lacivertli takımın yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması gerekçesiyle futbolcuların sahadan çekilmesini manşetlere taşındı.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. İki takımın da sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendiren Rumen asıllı Maracineanu, hakemin sözlerini, "Alışık olunan ırkçı ifade" olarak yorumladı. Maracineanu, maç hakkında açılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini kaydederek, her iki takımın oyuncularının dayanışmasının ve eylemlerinin güçlü sembolünü selamladığını belirtti.

Yaşanan skandala futbol dünyasından da tepkiler yükseldi. UEFA, maç hakkında soruşturma açılacağını belirterek, "Ayrımcılığın hiçbir türüne futbolda yer yok" ifadesini kullandı. Dördüncü hakem Coltescu'nun bağlı olduğu Romanya Futbol Federasyonu ise gerekli adımı atacaklarını duyurdu.

Medipol Başakşehir'in sosyal medyada yayınladığı, "Irkçılığa hayır" mesajı bir çok kulüp ve futbolcu tarafından paylaşıldı. "Webo seninleyiz.", "Irkçılığa hayır" etiketleri açıldı. PSG kulübü, internet sitesinden "15 yılı aşkın süredir her türlü ayrımcılığa karşı savaşıyoruz" açıklamasını yaptı. İtalyan kulübü Milan, "Ön yargının her türüne, her gün, nasıl ve nerede olursa olsun karşıyız" ifadesini kullandı.

Irkçı söylem, Avrupa basınında da yankı buldu

Romanya basını yaşananları, "Şampiyonlar Ligi tarihinde görülmemiş olay" manşetiyle verdi.

İtalya'nın en önemli spor gazetelerinden Corriere dello Sport olayı, "Başakşehir sahadan çekildi." şeklinde duyurdu.

Alman Bild gazetesi, skandal olayı manşetine taşırken, İspanyol spor gazetesi Marca o anların videolarını paylaştı.

İspanyol spor gazetesi AS, "Irkçılığa dur" manşetini atarak, "Başakşehir, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Webo'yu (siyah) diye çağırmasından PSG maçında sahayı terk etti." diye yazdı.

Marca gazetesi de sürmanşetinden "PSG-Başakşehir maçı dördüncü hakemin ırkçı bir söyleminden dolayı ertelendi." ifadesini kullandı.

Futbolcuların sahayı terk etmesine ve maçın ertelenmesine neden olan konuşmaları tek tek deşifre eden Marca, PSG'li futbolculardan Mbappe ve Neymar'ın da Başakşehir'in tepkisine destek verdiğini vurguladı.

Paris'te futbol akşamında yaşanan ırkçı olay diğer İspanyol gazetelerinde de ilk sayfadan verilirken, "Paris'te skandal", "Dördüncü hakemin skandal ırkçılığı" şeklinde başlıklar atıldı. İspanyol basını, futbolda ırkçılığa karşı Başakşehir'in verdiği tepkiye çok sayıda kulübün ve futbolcunun destek verdiğini vurguladı.