ABD merkezli Smithsonian Enstitüsü ve Ulusal Coğrafya Derneğinden bilim insanlarının oluşturduğu Sao Paulo Araştırma Vakfı, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan ve evdeki prizlerin üç katı voltajda şok veren yeni bir yılan balığı türü keşfetti.

Bu yeni keşfedilen türe, pilin mucidi İtalyan fizikçi Alessandro Volta'ya itafen Electrophorus Voltai adı verildi.

Bir tür bıçak balığı olan hayvanın, 860 volta kadar varan elektrik şoku verebildiği, bunun bu zamana kadar keşfedilen en güçlü tür olduğu açıklandı.

Daha önce bilinen tek elektrikli yılan balığı türü, İsveçli doğa bilimcisi Carl Linnaeus'un 1766'da tarif ettiği Electrophorus Electricus'tu. Kaydedilen en güçlü şok ise 650 volttu.

Araştırma tezinin başyazarı, ABD Ulusal Tarih Müzesinden Carlos David de Santana, New York Times'a yaptığı açıklamada "İlk kez 250 yıl önce tarif edilen bunun gibi göz alıcı bir balığa dair yeni bir tür keşfetmek kelimenin tam anlamıyla şok edici" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Independent