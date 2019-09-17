Tunus'ta pazar günü yapılan seçimlerin sadık çıkış anketlerine göre, bağımsız aday Kays Said, rakiplerini geride bırakarak ikinci tura kalmayı garantiledi.

Kamuoyu araştırma şirketi Sigma Konseyin ulusal bir kanal için hazırladığı gayriresmi sandık çıkış anketleri, bağımsız aday ve anayasa profesörü Kays Said'in yüzde 19,5, tutuklu medya patronu ve Tunus'un Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi'nin yüzde 15,5 oy oranıyla ikinci tura kalmayı başardığını gösterdi.

Peki, daha önce siyasete girmemiş, bağımsız, muhafazakar aday Kays Said kim?

(Başkent Tunus'taki bir duvarda Kays Said'in fotoğrafı ve sloganı: "Halk istiyor". Fotoğraf: AP)

Uluslararası hukuk alanında lisans eğitimi alan Kays bin Said, anayasa hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

Ülkenin doğusundaki Sousse kentinde iş hayatına öğretmen olarak başlayan Kays Said, 1989 ila 1990 yıllarında Arap Birliği bünyesinde çeşitli komisyonlarda çalıştı. 1993 ile 1995 arasında ise, Arap Enstitüsünde insan hakları uzmanı olarak görev aldı.

Halk "Robot" olarak nitelendiriyor

Tunus’ta Zeynel Abidin bin Ali’nin devrilmesinin ardından başlayan yeni anayasa çalışmalarında “Anayasa uzmanı” sıfatı ile televizyonlarda görüşüne yer verilen Kays Said, halk arasında, Arapça konuşurken ses tonunun değişmemesi ve durmadan konuşabilmesi nedeniyle “Robot” olarak nitelendiriliyor.

Halkı yönetime dahil etme vaadi nedeniyle popülist siyaset yapmakla suçlanan Kays Said, yoksul mahallelerde gezinmesi, sokakta, pazarda halkla uzun uzun sohbet etmesi ile biliniyor.

(Kays Said, başkent Tunus'ta seçim konuşması yapıyor. 7 Eylül. Fotoğraf: AFP)

Seçim kampanyası sırasında da vaatlerinden biri, halkın doğrudan yönetime dahil olmasıydı. Ona göre bu sayede halk, ülkede yaygın yolsuzluğun önüne geçebilecek ve yolsuzluk yapanların yüzlerini görecekti.

Seçim çalışmalarında “Halk istiyor” sloganını kullanan Kays Said, halkın doğrudan yönetime katılması için yerel meclisler kurulacağını da vaatleri arasında sıraladı.

Seçim kampanyası, popülizm tartışmaları

Diğer adayların seçim kampanyası için belli miktarlarda harcama yaptığı bir ortamda, Kays Said'in ne seçim kampanyasını yürütecek müdürü ne de onu destekleyen finans kaynakları vardı.

Başkent Tunus'ta 3 odalı seçim merkezinden yürüttü bütün kampanyasını.

Eski aracı ile mitinglerine giden Kays Said, seçilmesi halinde aynı arabayı kullanacağını ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na taşınmayacağını söylüyor.

Seçim kampanyasını "Halkla yüz yüze iletişim" şeklinde tanımlıyor.

Tüm bunlar da, "popülist siyaset" suçlamalarının katlanarak dillendirilmesini beraberinde getiriyor.

(Kays Said, başkent Tunus'ta bir pazarda. 10 Eylül. Fotoğraf: AFP)

"Kays Said, geleneksel siyasete mesaj"

Hiçbir siyasi parti ile ilişkisi olmayan Kays Said’in cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalması, geleneksel siyasete halkın bir tepkisi olarak okunuyor.

Tunus’un siyasi elitinin aksine, ülkede uzun süredir devam eden “kadın ve erkek arasında mirasın eşit dağılımı” kanununa itirazı ile “Bağımsız yargı, bin tane anayasadan hayırlıdır” sözü onu, tartışmaların gündemine oturttu.

Katıldığı bir televizyon programında, “Tunus yeni bir tarihi döneme giriyor. Geleneksel yöntemlerle yönetilmesi mümkün değil” sözleri, Tunus kamuoyunda seçim sonrasında tekrar gündem oldu.

Hiçbir siyasi partiyi keskin eleştirilerinden mahrum etmeyen Kays Said’in, ülkenin idaresi konusunda da farklı düşünceleri var. Kays Said, ülkede kurumları dönüştürerek, rejimi değiştirmeyi öneriyor. Yine Said’e göre, ülkede siyasi ve ekonomik alanda adem-i merkeziyetçi bir yapının tesis edilmesi gerekiyor.

Gayriresmi sonuçlarının ilan edilmesinin ardında ise, “Tunus halkı bu saatlerde meşru düzen çerçevesinde hedeflerini gerçekleştirdi veya devrimini devam ettirdi. Bu, Tunus halkının tün dünyaya verdiği bir derstir” ifadelerini kullandı.

Kimleri geride bıraktı?

Daha önce siyaset yapmayan, hiçbir partiye de üyeliği olmayan Kays Said, seçimlerde birçok tanınmış ismi geride bıraktı:

- Medya patronu, iş insanı, Kalbi Partisi lideri Nebil el-Karvi

- Sandık çıkış anketlerine göre, Nahda Hareketinin adayı Abdulfettah Moro

- Başbakan Yusuf Şahid

- Eski Cumhurbaşkanı Mansuf Marzuki

- Savunma Bakanlığından istifa ederek aday olan Abdulkerim ez-Zubeydi

Kaynak: France 24, Al Jazeera, AA, Reuters