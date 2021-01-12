ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görevi bırakmadan önce son seyahatini Belçika’da NATO karargahına yapacak.

NATO’ya destek

13-14 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret edecek Pompeo'nun ziyaret amacı "ABD ile Belçika arasında derin ve daimi ortaklığı yinelemek ve ABD'nin NATO'ya koşulsuz desteğini ifade etmek “ olarak tanımlandı.

Pompeo Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes'le görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Bakan Pompeo, transatlantik ittifakın önemine vurgu yapacak, NATO'nun transatlantik toplumu korumasındaki başarısını ve yeni güvenlik sınamalarına adapte olma konusundaki başarısına destek verecek ve ABD ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerin sağlamlığına vurgu yapacaktır" denildi.

20 Ocak'ta ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması ile Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığı görevi sona ermiş olacak.