Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'nın Ukrayna sınırına 2 adet füze düştü
Ukrayna sınırında bulunan Polonya’ya bağlı bir kasaba olan Przewodów’a 2 adet roket düştü. Polonya Başbakanı, Ulusal Güvenlik ve Dış İlişkiler Komitesini acil toplantıya çağırdı.
Polonya medyasında yer alan haberlere göre, bölgede şiddetli bir patlama yaşandı.
Ülkenin Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir yerden düşen füze nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti.
Hükümet sözcüsü Piotr Müller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başbakan Morawiecki, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni acil olarak toplantıya çağırdı" ifadesini kullandı.
Müller, toplantının detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Rusya'nın bugün ülke çapında çoğunlukla enerji altyapısına yönelik 85 füze saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
Etiketler: Polonya Rusya Son Dakika Ukrayna
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