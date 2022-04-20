Haber Giriş: 20 Nisan 2022 Çarşamba 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polonya'da maden ocağında metan gazı tutuştu:3 ölü
[Fotoğraf:AFP]
Polonya'nın Pniowek şehrindeki kömür madeninde metan gazının alev alması sonucu meydana gelen patlamada 3 madenci hayatını kaybetti, 12 madenci yaralandı.
Maden şirketinde çalışan Slawomir Starzynski yaptığı açıklamada, kazanın gece yarısı yerin bin metre altında metan gazının yanması sonucu gerçekleştiğini söyledi.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kaza yerine gideceği açıklandı.
Metan gazı patlaması sonrası oluşan toz bulutu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilirken, 7 arama kurtarma personeliyle temasın kesildiği belirtildi.
Olay sırasında 42 kişinin çalıştığı madende yaralanan 12 kişinin vücutlarında ağır yanıkların olduğu bildirildi.
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