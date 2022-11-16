Polonya Cumhurbaşkanı Duda ve Başbakanı Morawiecki, dün ülke sınırlarına düşen füzeyle ilgili açıklama yaptı.

Polonya Cumhurbaşkanı, füzenin büyük olasılıkla Ukrayna hava savunma sistemine ait olduğunu söyledi.

Duda, füzenin Rus yapımı olduğunu, Rusya'dan ateşlendiğine dair ellerinde bir kanıt olmadığını belirtti.

Soruşturmanın Polonya ve NATO tarafından yürütüldüğüne işaret eden Polonya Cumhubaşkanı, "Polonya'ya kasıtlı bir uluslararası saldırı olduğuna dair bir işaret yok, büyük ihtimalle talihsiz bir kaza." açıklamasını yaptı.

"NATO'nun 4'üncü maddesinin uygulanmasına gerek olmayabilir"

Polonya Başbakanı Morawiecki ise "Ortaklarımızın hava savunma desteği ile hava sahası güçlendirilecek." dedi.

Morawiecki, "NATO'nun 4'üncü maddesinin uygulanmasına gerek olmayabilir." açıklamasın yaptı.

