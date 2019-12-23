Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde düzenlediği bombalı araç saldırısında, 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı Bölgesi’nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA