Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde sivillere yönelik baskı ve zulmü sürdürüyor. Siviller, özellikle de kadınlar, tehdit ve şantaj yoluyla, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla istikrarın sağlandığı ilçelerde intihar saldırıları düzenlemeye zorlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla huzura kavuşan bölgelerdeki istikrarı bozmak istiyor.

Türk polisi tarafından eğitilen yerel güvenlik güçleri tarafından önlenen saldırı girişimleri, eli kanlı örgütün bölge halkına tehdit yoluyla yaptığı zulümleri de ortaya koyuyor.

İntihar saldırısı düzenlenmeye zorlandı, Azez'de yakalandı

Güvenlik güçleri, 23 Haziran'da Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakaladı. İki kadının bedenlerine, kilolarca patlayıcı madde bağlanmıştı. Eylem içinse, ilçenin en kalabalık noktalarından biri seçilmişti. Saldırı gerçekleşseydi, çok sayıda masum insan hayatını kaybedecekti.

Harekete geçemeden yakalanan şüpheliler, Azez'deki cezaevine konuldu. O cezaevini görüntüleyen TRT Haber ekibi, yargı süreci devam eden zanlılarla konuştu.

"Ailemi ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiler"

Terör örgütünün kendilerini böyle bir eyleme nasıl zorladığını anlatan zanlılar şu ifadeleri kullandı;

"Beni çocuklarımı ve ailemi öldürmekle tehdit ettiler. Bombayı Münbiç'teki PKK'lılardan aldım. Süleyman adında biriydi. Bombayı Azez'de otogarda patlatmamı istediler. Eylemi gerçekleştiremeden yakalandım. Cezaevine koydular beni. Lütfen bana inanın, PKK bu eylemi zorla yaptırmak istedi bana."

Azez otogarındaki operasyon sırasında, üzerlerinde bomba düzeneği bulunan kadınlara eşlik eden üç terörist yakalanmıştı.

Kaynak: TRT Haber