Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
PKK Afrin'de sivilleri hedef aldı: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.
PKK/YPG terör örgütünün Afrin’e saldırısında 3’ü çocuk 6 sivil yaralandı. pic.twitter.com/jZgy1Zz4fJ— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021
6 sivil yaralandı
Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek yaralıları hastaneye sevk etti.
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