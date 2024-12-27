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AA
HABER GİRİŞ
27.12.2024 14:04
, 27.12.2024 14:07
SON GÜNCELLEME
27.12.2024 14:07
Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay
İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi.
[Fotograf: AA]
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