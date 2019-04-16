Suriye'de Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki alanlarda benzin krizi baş gösterdi. Terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin petrol sahalarının yüzde 70'indeki işgali, krizin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

İç savaştan önce kendi çıkardığı petrolü rafine ederek akaryakıt ihtiyacını karşılayabilen Suriye'de, Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde son günlerde bu konuda kriz yaşanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın ülkenin petrol sahalarının yüzde 70'ini işgal etmesi krizin başlıca nedenleri arasında bulunuyor.

Rejim ile terör örgütü arasında petrol ticareti yapılıyor ancak petrolü işleyecek rafinerilerin savaş nedeniyle tahrip olması, eldeki petrolden akaryakıt elde edilmesini engelliyor.

Şam, Halep, Lazkiye ve Tartus illerindeki kaynaklardan derlenen bilgilere göre, benzin istasyonlarının önünde yüzlerce araçlık kuyruklar oluşuyor.

Şehir merkezlerinde trafik kilitlenirken, araç sahipleri, kuyrukta sabahlıyor.

Krizin patlak vermesi üzerine rejim, vatandaşlara dolum kartları dağıtarak belirlenen zaman dilimlerinde belli miktar benzin hakkı verdi.

Buna göre, binek araç sahiplerine her 5 günde bir toplam 20 litre, ticari araç sahiplerine ise her 48 saatte bir toplam 20 litre benzin satılabilecek.

Rejimin gerekli adımları atmadığını düşünen halk, krizini devam etmesinden endişe duyuyor.

Enflasyon artışı

Arz sıkıntısına ek olarak, iç savaş harcamaları da enflasyona neden oluyor. Ülkede benzinin litre fiyatı bin Suriye lirasını (10 Türk lirası) buldu.

Rejim bölgelerinde memur maaşları 40 bin Suriye lirası (400 Türk lirası) civarında.

Kaynaklar, yakıt krizinin bu şekilde devam etmesi durumunda rejim bölgelerindeki çok sayıda fırının da devre dışı kalacağını ifade ediyor.

Ocak ayında da rejimin kontrolündeki bölgelerde mutfak tüpü sıkıntısı yaşanmıştı. Siviller, mutfak tüpü temin edebilmek için dağıtım merkezlerinin önünde günlerce yüzlerce kişilik sıraya girmişti.

Kaynak: AA