Peru Amazonu bölgesindeki Huallaga Nehri'nden Yurimaguas kentine doğru giden yolcu teknesi yoğun sis nedeniyle başka bir tekneyle çarpıştı.

Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü, kaza sonucu devrilen teknede 11 yolcunun boğularak yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Kayıp sayısının tam olarak bilinmediği kazada, arama kurtarma çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Hayatta kalanlarını ifadelerine göre, teknede ayrıca 20 çocuğun daha bulunduğu ve kazanın ardından yüzme bilenlerin kedi çabalarıyla kıyıya çıkmayı başardığı öne sürüldü.