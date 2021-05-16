ABD Başkanı Donald Trump'un tepki çeken ve dalga geçilen 'vücuda dezenfektanların enjekte edilmesini' önerisine Peru yeşil ışık yaktı.

Peru Kongresinin vekilleri Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bilim insanlarının " klor dioksitle ilgili araştırma yapacağı bir komite" kurmak için verilen önergeyi kabul edildi.

Kongrenin kararına Yoğun Bakım Uzmanları Derneği ve bazı siyasi partilerden ağır eleştiri geldi.

Mor Parti'nin kongre üyesi ve aynı zamanda nörobilimci olan Ed Malaga-Trillo kararı utanç verici olarak nitelendirdi.

Klor dioksit, tıbbi ekipmanın sterilize edilmesi, endüstriyel makinelerin temizlenmesi veya ahşap ve tekstil malzemelerinin ağartılması gibi endüstriyel işlemlerde yaygın olarak kullanılıyor.

Etkileri ölümcül olabilir

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, klor dioksitin insan vücudunda kullanımına karşı defalarca uyarıda bulunarak iç kanama, solunum yetmezliği ve akut böbrek yetmezliği dahil etkilerinin ölümcül olabileceğine işaret ediyor.

En yüksek ölüm oranlarına sahip ülkelerden biri olan Peru'da ölüm sayıları halihazırda biraz yavaşlasa da nisanda koronavirüsten dolayı rekor sayıda kişi hayatını kaybetti.