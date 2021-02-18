Kızıl Gezegen’in gizemlerini çözmek üzere NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracı Perseverance, bugün 22.15’te (TSI) Mars yüzeyine iniş yapacak. Tarihi anlar, 22.15'te (TSI) TRT Haber’de canlı olarak yayınlanacak.

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Peki Mars gezgininin yolculuğu nasıl başladı, nasıl yol aldı ve orada neler yapacak?

İşte cevaplar…

Perseverance gezgini 30 Temmuz 2020'de Florida’da uzay kumsalı olarak bilinen Cape Canaveral’dan fırlatıldı.

Bu tarih bilinçli bir seçimdi. Çünkü Dünya ve Mars, Güneş'in yörüngesini farklı hız ve mesafelerde dolaşırken, yaklaşık 26 ayda bir yolculuk için en verimli yakınlık ve pozisyona ulaşıyor.

Fırlatma, Launch Complex 41'den bir Atlas V-541 roketiyle gerçekleşti. Atlas V, gezegenler arası uçuş için mevcut en büyük roketlerden biri.

[Fotoğraf: Atlas V-541 / NASA]

480 milyon kilometre yol katetti

Uzay aracı, Dünya'dan saate yaklaşık 39 bin 600 kilometre hızla ayrıldı.

Perseverance’a uçuş yolundaki ilk ince ayar, fırlatıldıktan yaklaşık 15 gün sonra gerçekleşti ve düzeltme manevrasıyla varış lokasyonu Kızıl Gezegen’e ayarlandı.

Mars yolundaki manevralar kritik öneme sahipti, çünkü planlama, Jezero Krateri'nin içine inecek şekilde ayarlandı.

İnişten önceki son 45 gün, yaklaşma aşaması tamamlandı. Bu aşamada navigasyon ayarları, iniş ve çıkış planlamaları yapıldı.

Mars'a yolculuk, yaklaşık yedi ay ve 480 milyon kilometre sürdü.

[Fotoğraf: NASA]

7 dakikalık dehşet

Keşif aracı inişe geçtiğinde, saatte yaklaşık 20 bin kilometrelik bir hızla Mars'ın ince atmosferine dalacak.

Yaklaşık 11 km yükseklikteyken, paraşüt açılacak ve Perseverance ısı kalkanından ayrılacak. İticilerin de devreye girmesiyle araç, saniyede bir metrenin dörtte üçü kadar yavaşlayacak.

İniş toplam 7 dakikada gerçekleşecek. Bu inişler, bilim dünyasında ‘7 dakikalık dehşet’ olarak adlandırılıyor.

İnişin ardından Mars ekvatorunun hemen kuzeyinde 45 kilometre genişliğinde olan Jezero, Perseverance’ın yeni evi olacak.

İniş adresinin bu krater olma sebebi, Perseverance'ın cevaplamaya çalıştığı “Mars’ta yaşam var mıydı” sorunun cevabının burada saklı olduğu inancı.

Bilim insanları antik mikrobiyal yaşamın kalıntılarının burada olabileceğini düşünüyor.

[Fotoğraf: NASA]

Görevlerin yalnızca yüzde 40’ı başarılı oldu

Mars'a iniş yapmak oldukça zor. Herhangi bir uzay ajansı tarafından Mars'a gönderilen görevlerin yalnızca yüzde 40'ı başarılı oldu.

Perseverance, Mars'a iniş girişiminde bulunan beşinci NASA gezgini.

İniş başarılı olursa, gezgin aracın görev süresi bir Mars yılı, yani 687 Dünya günü sürecek.

Perseverance’e, Mars’ta eşlik edecek bir de takım arkadaşı var. Ingenuity helikopteri, Mars’ta uçmayı deneyecek ve keşif yapacak.

Helikopterlerin ayrıca, sarp tepeler veya kraterler gibi gezgin robotların erişemediği tehlikeli araziler üzerinde uçabilme avantajı olacak.

[Fotoğraf: NASA]

Kayalar incelenecek

Mars'ın bundan milyarlarca yıl önce tıpkı Dünya'ya benzediği; güçlü bir atmosfere ve okyanuslara sahip olduğu tahmin ediliyor.

Perseverance gezgini Kızıl Gezegen'in geçmişini araştırarak bu dönemlerin izlerine ulaşmaya çalışacak.

Özellikle su içinde oluşan veya su tarafından değiştirilmiş kayaların karbon bazlı kimyasal yapı taşları olan organik moleküller içerip içermediğine bakılacak.

Ayrıca gelecekteki insan misyonlarını desteklemek için Mars'ın karbondioksit atmosferinden oksijen üretme yeteneği test edilecek.

