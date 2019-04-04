ABD Savunma Bakanlığı, Türk pilot ve bakım ekibine Arizona'da verilen F-35 eğitimlerinin devam edeceğini açıkladı.

Pentagon, Türkiye'ye teslimi planlanan F-35'lerden birinin daha Arizona'daki üsse gönderildiğini, diğer uçağın ise yarın gönderileceğini açıkladı.

Öte yandan ABD'li yetkililerin, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye transferinin askıya alınma durumuna yönelik kararlarını değerlendirmeleri istenen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonlar ve pilotların eğitimi devam ediyor. Türkiye, programın ortaklarından biri ve program ortaklığı çerçevesinde üzerine düşen bütün yükümlülükleri fazlasıyla yerine getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, F-35'lerin Türkiye'de üsleneceği Malatya'daki üssün inşaatına da devam edildiğini bildirdi. Ayrıca, S-400 sistemlerinin alımıyla ilgili faaliyetlerin, planlandığı şekilde sürdüğünü belirten askeri kaynaklar, programda herhangi bir aksaklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

F-35 bilmecesi

Pentagon 2 Nisan tarihinde Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili malzemelerin sevkiyatlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

Pentagon açıklamasında, "Türkiye’nin ürettiği parçaların ikincil kaynaktan tedariki üzerinde şu anda çalışılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Savunma Bakan Vekili Partick Shanahan ise gün içinde Türkiye ile S-400 sorununu çözebileceklerine inandığını ifade etmişti.

Shanahan, Türkiye'nin teslim almayı planladığı Luke Hava Üssü'ndeki F-35'lere ilişkin "Onların teslim edilmesini bekliyorum. Türkiye'ye sunduğumuz Patriot teklifine, fiyatlandırılmasına ve en önemlisi Patriot sistemi ile birlikte sağlanacak endüstriyel katılım teklifine güveniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Inhofe da Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı adayı Orgeneral Tod Wolters'ın adaylığının onaylanması için yapılan oturumda, "Dün, Luke Hava Üssü'nde Türklerin F-35'leri ile ilgili eğitimleri durduracağımıza yönelik bir karar alındı. Çünkü (Türkiye) S-400'leri kullanmayacaklarını henüz söylemedi." demişti.

ABD Senatosuna, geçen hafta Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunulmuştu.

F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyordu.

Tasarıda, Türkiye'nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, "Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar." ifadesine yer verilmişti.

Kongre daha önce de 2019 savunma bütçesine ilişkin yasasına Türkiye'nin F-35 uçaklarını ABD'den götürmesi konusunda Pentagon'dan Türkiye hakkında rapor istemişti.

Bakanlık raporu geçen yıl kasım ayında teslim etmişti. Ancak, Kongre bu sefer geçici bütçeye bir madde ekleyerek Pentagon'dan Türkiye'nin S-400 konusundaki duruşu ve ABD'nin aralık ayında önerdiği Patriot sistemlerine ilişkin teklifle ilgili bir rapor istemiş ve kasım ayına kadar Türkiye’ye bu uçakların transfer edilmemesini talep etmişti.

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye'ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA