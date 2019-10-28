Londra merkezli, araştırmacı gazetecilik yapan The Bureau internet sitesinde yer alan habere göre, müşterileri arasında Suudi Arabistan hükümeti ve Şili diktatörü Augusto Pinochet’nin vakfının da olduğu halkla ilişkiler (PR) firması Bell Pottinger, Irak’taki gizli operasyonlarda propaganda videoları oluşturmak için ABD ordusuyla birlikte çalıştı.

Habere göre firma, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Ulusal Güvenlik Konseyine terör örgütü El Kaide’yi olumsuz bir şekilde resmetme ve şüpheli sempatizanlarını takip etme gibi görevler içeren proje kapsamında raporlar sundu.

Bell Pottinger operasyonu, ABD’nin Irak’ı işgal etmesinin hemen ardından başladı. Firma daha kazançlı olan psikoloji ve bilgi işlemleri operasyonlarına geçmeden önce Irak’ta “demokratik seçimleri” teşvik etmek için görevlendirildi.

Bell Pottinger’in eski video editörü Martin Wells, firmada işe alındıktan sonra kendisini nasıl Irak’ta bulduğunu anlattı.

"Arapça yayın yapan TV'lere reklam hazırlandı"

Buna göre Martin Wells 48 saat içerisinde, Irak’ta bulunan Amerikan Üssü Camp Victory'de gizli “psikolojik operasyonlar” için içerik oluşturmak üzere Bağdat’a iniyordu.

Firma, El Kaide’yi olumsuz resmeden ve Arapça yayın yapan televizyondan gelmiş gibi gösterilen reklamlar yapıyordu. Daha sonra ise Arap dizilerinde, karakterlerin terörizmi mutlu sonlarıyla reddedeceği senaryolar hazırlayacaklardı.

Bell Pottinger ayrıca, ABD ordusunun baskın yaptığı evlerde bulunmuş gibi gösterilecek El Kaide propaganda videoları düzenledi. Çalışanlara videoları oluşturma konusunda özel talimatlar verildi. Wells de bu durumla ilgili, “Bu tarz bir video yapmalıyız ve El Kaide’nin görüntülerini kullanmalıyız” emirleri verildiğini söyledi.

Pentagon birlikte çalıştıklarını doğruladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), halkla ilişkiler firmasının kendileri için Bilgi İşlemleri Görev Gücü (IOTF) altında çalıştığını doğruladı ve “doğru” olduğunu iddia ettiği içerikler ürettiklerini belirtti.

Bell Pottinger ayrıca, Ortak Psikolojik İşlemler Görev Gücü (JPOTF) ile çalıştı. Ancak Pentagon, JPOTF operasyonlarıyla ilgili yorum yapmayacağını açıkladı.

Ele geçirilen belgeler, Pentagon’un 2007 ile 2011 yılları arasında Bell Pottinger firmasıyla imzaladığı sözleşmeler kapsamında 540 milyon dolar ödeme yaptığını gösteriyor. Ayrıca 2006’da da firmayla 120 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.

Firma, Pentagon ile çalışmalarına 2011 yılında son verdi.

2005'te Washington merkezli halkla ilişkiler şirketi Lincoln Group’un Irak’ta yayın yapan gazetelerde ABD askerleri tarafından yazılmış makaleler yayımlattığı da ortaya çıkmıştı.

Kaynak: The Bureau of Investigative Journalism, Middle East Monitor