Dünya
Pentagon: İran 3 ayrı noktaya 16 kısa menzilli füze fırlattı09 Ocak 2020 Perşembe 01:11 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 01:38
Pentagon, İran'ın Irak'taki 3 ayrı noktaya 16 kısa menzilli füze fırlattığını açıkladı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pentagon, kısa menzilli füzelerin 11'inin El-Asad hava üssüne 1 tanesinin Erbil hava üssüne atıldığını duyurdu.
Pentagon ayrıca açıklamasında füzelerin sadece otopark ve 1 helikopter ettiğini ve çok fazla bir zararın meydana gelmediğini açıkladı.
Kaynak: Reuters
Etiketler: son dakika abd Irak Bağdat füze