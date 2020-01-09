Pentagon, kısa menzilli füzelerin 11'inin El-Asad hava üssüne 1 tanesinin Erbil hava üssüne atıldığını duyurdu.

Pentagon ayrıca açıklamasında füzelerin sadece otopark ve 1 helikopter ettiğini ve çok fazla bir zararın meydana gelmediğini açıkladı.

Kaynak: Reuters