ABD Savunma Bakanlığı Sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson'un yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'deki askeri yetkililer NATO müttefikimiz ile koordinasyon halinde. Bu koordinasyonu desteklemek için yakın zamanda daha fazla askeri personel Türkiye'ye intikal edecektir." ifadelerine yer verdi.

Binbaşı Robertson, intikal tarihi ve askerlerin sayısı hakkında ayrıntı vermedi.

'Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz'

Robertson, Türkiye sınırında oluşturulacak güvenlik mekanizması ile Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemenin amaçlandığını belirtti.

Sean Robertson ayrıca, NATO müttefiki ve küresel koalisyonun bir parçası olan Türkiye ile DEAŞ'ı yok etmek için birlikte çalışmaya bağlı olduklarını ve Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye aldıklarını da kaydetti.

Kaynak: TRT Haber