ABD medyasındaki haberlere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.