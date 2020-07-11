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Pençe Kaplan'da 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020
Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/PO5vGoWgUG
Etiketler: son dakika Pençe Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 10:07
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