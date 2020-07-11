Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.