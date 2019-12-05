Dünya
Pearl Harbor shipyard Tersanesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü05 Aralık 2019 Perşembe 06:52 - Son Güncelleme 05 Aralık 2019 Perşembe 07:42
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: Associated Press]
ABD yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı.
Güvenlik güçleri, saldırıda ABD Savunma Bakanlığına bağlı çalışan 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin de yaralandığını bildirdi.
Silahlı saldırganın ABD'li bir denizci olduğu ve saldırının ardından silahla yaşamına son verdiği kaydedildi.
Olayın ardından bir süre kapatılan tersanenin ise yeniden çalışmaya başladığı vurgulandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tersane silahlı saldırı Pentagon Pearl Harbor Hawaii abd