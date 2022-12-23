Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 14:29Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Paris'te silahlı saldırı: İki ölü, dört yaralı
Fransa'nın başkenti Paris'te silah sesleri duyuldu. Fransız medyasında yer alan haberlere göre açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.
Fransa'nın başkenti Paris'in 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.
Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.
Etiketler: Fransa
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