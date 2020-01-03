Dünya
Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı03 Ocak 2020 Cuma 17:42 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 17:45
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti.
Kaynak: AA
Etiketler: bıçaklı saldırı Paris fransa Villejuif