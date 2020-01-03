Fransız basınındaki haberlere göre, Paris'in banliyölerinden Villejuif'te bıçaklı saldırıyı düzenleyen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.

Yerel saatle 14.00 sıralarında gerçekleşen saldırıda, ilk belirlemelere göre biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Öte yandan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez olay yerine gitti.

Kaynak: AA