Dünya
Paris'te 8 katlı binada yangın: 7 ölü
05 Şubat 2019 Salı 09:17 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 09:17
Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada yangın çıktı. Yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi de yaralandı.
Yangın, 8 katlı bir binada çıktı.
Alevler hızla yayıldı.
Söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiye eri katıldı.
Çevredeki binalar tahliye edildi.
Bölge güvenlik kordonu altına alındı.
Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Kaynak: TRT Haber
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