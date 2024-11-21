Çok Bulutlu 15.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2024 15:17

Pakistan'da yolcu minibüslerine yönelik silahlı saldırıda 28 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanlarını taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da yolcu minibüslerine yönelik silahlı saldırıda 28 kişi öldü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Polis Memuru Azmat Ali, silahlı birkaç kişinin Paraçinar'dan Peşaver şehrine doğru giden ve Şii Müslümanları taşıyan minibüslere ateş açtığını bildirdi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 28 kişi öldü, 30 kişi ise yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı hastanedeki doktor Gayur Hüseyin, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, saldırıyı kınayarak, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Pakistan'da terör saldırıları

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor.

Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi, sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor.

Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
UCM'den Netanyahu için tutuklama emri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:34
İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
15:33
İran neden başkentini değiştirmeyi planlıyor?
15:31
DSÖ'den "Gazze'deki en az 12 bin hastanın acil tıbbi tahliyesi yapılmalı" çağrısı
15:26
Dışişleri Bakanlığı katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
15:32
19 yaşındaki Fatma'nın organları 4 hastaya umut oldu
15:26
UCM'den Netanyahu için tutuklama emri
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
FOTO FOKUS
10 nüfuslu köy: Küçükyağlı
10 nüfuslu köy: Küçükyağlı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ