Pakistan'ın kuzey batısındaki Hayber Pahtunva eyaletinde patlama meydana geldi.

Çinli ve Pakistanlı inşaat işçileri ile mühendisleri taşıyan otobüs yakınlarında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 9'u Çin vatandaşı 13 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından 1 Çinli mühendis ve 1 askerin kayıp olduğu öğrenildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Otobüsün işçi ve mühendisleri Yukarı Kohistan'daki Dasu baraj sahasına taşıdığı belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı kınama ve taziye mesajı yayımladı.