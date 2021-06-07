Pakistan'da iki tren çarpıştı: En az 38 ölü
Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında en az 38 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.
Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.
Sukkur şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Fida Mastoi, kazada şu ana kadar 38 kişinin öldüğünü, 64 kişinin yaralandığını söyledi.
Mastoi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaşarak, iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğunu kaydetti. Söz konusu kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.
Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.
Soruşturma talimatı verildi
Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.
Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.
Türkiye'den başsağlığı mesajı
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, kazaya ilişkin başsağlığı açıklaması yaptı.
Açıklamada, kaza nedeniyle derin üzüntü duyulduğu belirtilerek şu ifadeye yer verildi:
"Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."
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