Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 08:37Son Güncelleme: Kaynak: AP
Pakistan'da hacıları taşıyan otobüs devrildi: En az 19 ölü
Pakistan'ın güneybatısındaki bir otoyolda hacıları taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.
Polis, hacıları taşıyan bir otobüsün güneybatı Pakistan'da bir otoyolda devrildiğini ve en az 19 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Yerel polis yetkilisi Hafeez Ullah Mengal, kazanın Belucistan eyaletinin Khuzdar ilçesinde meydana geldiğini ve kurtarma ekiplerinin ölü ve yaralıları yakındaki bir hastaneye taşıdığı söyledi.
Kazanın, hacıların bir Sufi azizinin türbesini ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda meydana geldiği açıklandı.
Etiketler: Pakistan
Sıradaki Haber
Gannuşi'ye ''suikast tehdidi'' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz