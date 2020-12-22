Karaçi'nin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Fabrikada büyük hasar oluştu.