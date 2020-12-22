Haber Giriş: 22 Aralık 2020 Salı 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da fabrikanın kazan dairesinde patlama: 6 ölü, 16 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Karaçi'nin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.
[Fotoğraf: İHA]
Patlamada ilk belirlemelere göre, 6 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.
Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Fabrikada büyük hasar oluştu.
Etiketler: Pakistan
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