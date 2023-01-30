Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda en az 32 kişi hayatını kaybetti, 147 kişi yaralandı.

Hastane yetkilisi, olayda yaralananların 10 ila 15'inin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pakistan’ın Peşaver kentinde bir camiyi hedef alan terör eylemi sonucunda, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Sözkonusu menfur terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Pakistan Hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.