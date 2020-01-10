Patlama, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde yaşandı. Cuma namazı sırasında bir camiye yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.

Patlamada biri üst düzey polis memuru 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: TRT Haber