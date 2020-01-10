Dünya
Pakistan'da camide patlama: 13 ölü10 Ocak 2020 Cuma 18:20 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 19:52
Pakistan'da cuma namazı sırasında bir camide patlama meydana geldi. Patlamada 13 kişi hayatını kaybetti.
Patlama, Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde yaşandı. Cuma namazı sırasında bir camiye yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.
Patlamada biri üst düzey polis memuru 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumu ağır. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: TRT Haber
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