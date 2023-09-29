Pakistan’da cami yakınında intihar saldırısı: 52 ölü

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) doğum günü olan Mevlid Kandili vesilesiyle çok sayıda kişinin toplandığı Medine Cami yakınında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

52 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı.

Saldırganın bir polis aracının yakınında kendisini havaya uçurduğu aktarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, tüm hastanelerde acil durum ilan edildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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