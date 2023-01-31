Pakistan'ın Kohat bölgesinde yer alan Tanda Barajı’nda botun alabora olması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yetkililer, yaşamını yitiren öğrencilerin sayısının 41'e yükseldiğini, ölenlerin çoğunun çocuk olduğunu aktardı.

Kohat Polis Sözcüsü Fazal Naim, suda kaybolan 9 öğrenciyi bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü ancak hayatta kalma ihtimallerinin çok düşük olduğunu açıkladı.

Tanda Barajı'nda eğlenmeye giden medrese öğrencilerinin bindiği bot, aşırı yük sebebiyle 29 Ocak'ta batmıştı.