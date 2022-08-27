Pakistan'da 14 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1000’e yaklaştı.

Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

Su baskını nedeniyle bir bina saniyeler içinde yıkıldı.

Ülke uzun zamandır sel felaketi ile boğuşuyor. Kanalizasyon borularından çıkan atıklar suya karışıyor. Halk salgın hastalık tehdidiyle yüz yüze.



Kurtarma ve yardım çalışmaları sel ve su baskınları nedeniyle güçlükle yürütülüyor.



Altyapı hasara uğradı, iletişim ağları koptu. Acil durum ilan edildi.

Türkiye zor durumda olan Pakistan'ın yanında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüşerek destek mesajı verdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada da "Yardım hazırlıklarına başladı, insani yardım taşıyan bir uçağın ülkeye gönderilmesi öngörülüyor" denildi.



900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 30 milyon kişinin olumsuz etkilendiği Muson yağmurları nedeniyle ülkede ulusal acil durum edilmişti.