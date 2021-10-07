Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünü Ketta kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.

Fransız AFP ajansı depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.