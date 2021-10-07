Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 04:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pakistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
Pakistan'ın batısında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi, depremin merkez üssünü Ketta kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı.
Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi.
Fransız AFP ajansı depremde 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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