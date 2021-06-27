Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Multan şehrinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pakistan’ın halihazırda 3,5 milyon Afgan mülteciye ev sahipliğini yaptığını anımsatarak, daha fazlasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Pakistan’ın Afganistan’da barış için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini ve demokratik yollarla seçilen hükümeti memnuniyetle karşılayacağını belirten Kureyşi, bununla birlikte İslamabad’ın ulusal çıkarlarını da koruması gerektiğini ifade etti.

"Taliban kontrolü ele geçirirse sınırı kapatacağız"

Kureyşi, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından bu ülkede şiddetin ve hukuksuzluğun hüküm sürebileceği uyarısında bulunarak, "Eğer Taliban Afganistan’da kontrolü ele geçirirse sınırı kapatacağız" dedi.

Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor.

Afganistan Savunma Bakanlığı, ülke genelindeki 15 vilayette Taliban'a karşı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Taliban, son 2 ayda 40'ın üzerinde ilçenin kontrolünü ele geçirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.